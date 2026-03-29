Desmantelan una plantación de marihuana en Almódovar del Río (Córdoba) que se salda con un detenido y otro investigado

Efectivo de la Guardia Civil en la plantación desmantelada en Almódovar del Río (Córdoba). - GUARDIA CIVIL

ALMÓDOVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia cordobesa contra el cultivo y elaboración de drogas, ha desmantelado una plantación de marihuana en la localidad de Almodóvar del Río y en consecuencia ha detenido a una persona y ha investigado a otra como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Tal y como ha asegurado la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento, a través de varias informaciones recibidas, que se estaban produciendo "frecuentes cortes de luz" en una de las parcelaciones de la localidad de Almodóvar del Río, así como que existía un "fuerte olor a marihuana en la zona".

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para la ubicación del inmueble desde donde se desprendía el olor a marihuana.

Tras localizar el inmueble y comprobar que el mismo mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica para el mantenimiento de la plantación se procedió a su registro, lo que permitió localizar en su interior una plantación de marihuana compuesta de 470 plantas, en su fase final de floración, que fue totalmente desmantelada. Asimismo, la misma estaba dotada de "toda la infraestructura necesaria para garantizar un pleno rendimiento".

La Guardia Civil como consecuencia de los hechos descritos ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otra. Así, el detenido, el investigado, la droga, efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

En contexto, el Instituto Armado ha precisado que, si se necesita comunicar cualquier emergencia, se puede hacer a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.