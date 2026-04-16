Un detenido y 20 bellotas de hachís incautadas con las que traficaban en Alhendín (Granada) junto a menores deportistas

Bellotas de hachís incautadas por la Policía Local de Alhendín. - POLICÍA LOCAL DE ALHENDÍN

ALHENDÍN (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Alhendín (Granada) ha detenido a un varón y se ha incautado de 20 bellotas de hachís con las que supuestamente traficaban un grupo de personas a poca distancia de un lugar donde varios menores de edad practicaban deporte en el municipio.

Según información difundida por el cuerpo municipal de seguridad, los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles cuando agentes que realizan un servicio de vigilancia rutinaria en el parque del ferial observaron a varios individuos en actitud sospechosa, detectando cómo uno de ellos arrojaba una bolsa a otro al percatarse de la presencia policial.

De inmediato, se incautó de una bolsa que contenía 20 bellotas de una sustancia que pudiera ser hachís, con un peso aproximado de 211 gramos.

Como resultado de la intervención, los agentes detuvieron y trasladaron a dependencias policiales a un varón que posteriormente puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La propia Policía Local señala en su comunicación que, en el momento de los hechos, y a escasos cincuenta metros de la intervención se encontraban menores realizando actividades deportivas.