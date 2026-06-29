Detenido un activo delincuente tras amenazar a varias personas con un cuchillo en una plaza de Granada

GRANADA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 52 años, con más de 45 antecedentes previos por hechos de diferente tipología, acusado de amenazar a varias personas con un cuchillo de 25 centímetros tras haber estado involucrado en una reyerta en el distrito Sur de Granada.

Los hechos se produjeron a las nueve de la noche, cuando los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) fueron comisionados para que se dirigieran a una plaza del Zaidín donde, al parecer, se acababa de producir una reyerta.

Al llegar al lugar de los hechos, los policías no observaron nada anómalo ya que la pelea había concluido poco antes de su llegada. Sin embargo, sí fueron requeridos por dos varones, de 42 y 46 años respectivamente, que les relataron lo ocurrido.

Según dijeron, cuando pasaron por la plaza junto a un banco donde había dos personas sentadas, uno de ellos sacó un cuchillo y sin motivo alguno les amenazó llegando a abalanzarse contra ellos teniendo que retroceder unos pasos para evitar ser atacados con el arma. Posteriormente, lanzó el cuchillo a unos matorrales, dirigiéndose a un establecimiento cercano.

Los agentes recopilaron las características físicas de los autores y se dirigieron a una tienda de alimentación a unos metros de lugar, donde localizaron dos personas que coíndican con las personas descritas.

En las inmediaciones un agente pudo encontrar el cuchillo con funda tipo machete, con un total de 25 centímetros y una hoja de 12 centímetros metálica y terminada en punta, con empuñadura plástica en color negro con detalles naranjas.

La persona que no había portado el arma, de 38 y sin antecedentes, fue debidamente identificada, mientras, el varón que habría hecho uso de esa arma de forma intimidante, de 52 años de edad y con multitud de antecedentes previos, ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales por un delito de amenazas, tras lo que ha pasado ante el juez.