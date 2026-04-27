Detenido acusado de intentar degollar a un hombre durante una reyerta en un local de Loja (Granada)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

LOJA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación 'Kupar', a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras una agresión ocurrida la madrugada del 15 de marzo en la localidad de Loja, en el que la víctima resultó herida de gravedad por un corte en el cuello producido con un objeto cortante.

Los hechos se iniciaron sobre las 4,00 horas en el interior de un establecimiento de ocio nocturno del municipio, donde se produjo un altercado entre dos grupos de personas que fueron desalojadas por el personal de seguridad.

Una vez en la vía pública, el presunto autor aprovechó un momento de descuido de la víctima para aproximarse por su espalda, extender el brazo y causarle un corte de 10 centímetros de longitud en la zona del cuello.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Loja asumió la investigación, tras una intervención inicial de la patrulla de seguridad ciudadana y la denuncia presentada por la víctima.

Los agentes llevaron a cabo un exhaustivo análisis de las imágenes captadas por diversas cámaras de videovigilancia, así como de la información aportada por los testigos y la propia víctima.

Como resultado de las gestiones realizadas, los guardias civiles identificaron sin género de dudas al presunto autor, quien fue detenido a finales de la semana pasada y puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja, que determinó su libertad con cargos.