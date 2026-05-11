Detenido por apuñalar a un hombre en una cruz de mayo en Peligros (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PELIGROS (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este lunes, en el marco de la operación 'Taena', a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por apuñalar a otro varón en una cruz de mayo en la localidad de Peligros (Granada).

La agresión tuvo lugar el pasado 1 de mayo junto a un establecimiento del municipio. Según la investigación, el ahora detenido trató de acceder a una zona reservada exclusivamente a empleados y, ante la negativa del responsable del local, le asestó dos puñaladas en el tórax que le causaron heridas de extrema gravedad.

La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital de Traumatología de Granada y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada asumió la investigación.

Las indagaciones realizadas, junto con la información facilitada por distintos testigos sobre la vestimenta del agresor y la dirección emprendida en su huida, permitieron a los agentes reconstruir la trayectoria seguida por éste tras el suceso hasta localizar el domicilio donde podría haberse escondido y su identificación.

La Policía Local de Peligros ha colaborado en todo momento con los agentes de la Guardia Civil responsables de la investigación. Con las pruebas recabadas, en la mañana de este lunes la Guardia Civil ha llevado a cabo una entrada y registro en el domicilio del sospechoso, donde procedieron a su detención.

Durante el registro se ha intervenido una navaja y varias prendas de vestir presuntamente utilizadas el día de los hechos.

Asimismo, los agentes se han incautado de 3.195 euros en efectivo y han localizado en una de las habitaciones una plantación con 154 plantas de marihuana, además de comprobar la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) durante el registro practicado en el domicilio.

Una vez finalizada la instrucción de diligencias, el detenido será puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, Plaza 6, como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio, amenazas, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.