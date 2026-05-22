Detenido en Baza (Granada) tras intentar deshacerse de más de 37 gramos de cocaína en plena calle

Cocaína intervenida a un hombre en Baza (Granada). - POLICÍA NACIONAL

BAZA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras haber sido sorprendido en la vía pública intentando deshacerse de un envoltorio con 37 gramos de cocaína que lanzó al aire.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las 15,00 horas en el centro urbano de la localidad; los agentes trataban de identificar a este hombre de 32 años cuando decidió huir a la carrera por varias calles.

Durante la persecución, los policías pudieron observar cómo introducía su mano en el interior de su pantalón para sacar un envoltorio de plástico que le ocupaba toda la mano.

A continuación, intentó deshacerse del mismo lanzándolo con fuerza al aire. No obstante, fue interceptado poco después por los agentes, quienes recuperaron también el envoltorio.

Una vez abierto y, tras las comprobaciones oportunas, los agentes determinaron que se trataba de cocaína, la cual alcanzó un peso superior a los 37 gramos, hechos por los que ya ha pasado a disposición judicial.