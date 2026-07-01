Detenido en Córdoba buscado por la Audiencia Nacional por participar en apología del terrorismo

Archivo - Imagen de un agente de Policía Nacional frente a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un individuo sobre el que pesaba una orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, decretada por la Audiencia Nacional, por la supuesta participación en un delito de apología del terrorismo.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación se inició en febrero de 2023, cuando se recibieron informaciones sobre la presencia en Córdoba del ahora detenido, el cual, al parecer, podría encontrarse en proceso de radicalización de carácter yihadista.

Tras las primeras pesquisas policiales se constató este extremo, iniciándose la correspondiente investigación policial, comprobando como el mismo mostraba un estado cada vez más radicalizado. Paralelamente, la Audiencia Nacional emitió la orden la búsqueda, detención e ingreso en prisión de esta persona por delitos de apología del terrorismo, por lo que por parte de funcionarios de la Comisaría Provincial se ha localizado y detenido al mismo, siendo puesto a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.