Detenido tras desmantelar una plantación de marihuana en un cortijo de Lucena (Córdoba)

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en el término municipal cordobés de Lucena y detiene a un vecino de Casariche (Málaga) de 67 años. - GUARDIA CIVIL

LUCENA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en el término municipal cordobés de Lucena y ha detenido a un vecino de Casariche (Málaga) de 67 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes detectaron en un servicio de seguridad ciudadana desarrollado entre las localidades de Puente Genil y Lucena, en un cortijo de la zona, un enganche ilegal a la red eléctrica, lo que hizo sospechar de que en el interior del mismo pudiera ocultarse una plantación de marihuana.

Ante ello, la Guardia Civil entró y registró el cortijo, localizando dos estancias, una de ellas subterránea, las cuales albergaban en total 535 plantas de marihuana en diferentes estados de floración, por lo que fueron desmanteladas. El interior de la propia vivienda del cortijo había sido utilizado para el cultivo de marihuana.

El detenido, la droga, los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.