Un detenido y dos investigados tras un robo de cable de cobre en una explotación ganadera de Pedroche (Córdoba)

La Guardia Civil en la localidad de Pedroche. - GUARDIA CIVIL

PEDROCHE (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en una explotación ganadera de la localidad de Pedroche, a la vez que ha investigado a otros dos como presuntos autores de un delito de receptación, uno de ellos, y un delito de apropiación indebida, el otro.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los hechos fueron denunciados el día 5 de enero, concretamente el robo de material y cableado de cobre en una nave de aperos, ubicada en una explotación ganadera de dicha localidad cordobesa.

Ante ello, agentes del equipo ROCA de la Guardia Civil que actúa en la zona norte de la provincia iniciaron gestiones y tras la inspección ocular, comprobaron que el presunto autor para cometer el robo no había forzado ninguno de los accesos a la nave, lo que permitió sospechar que, para acceder a la misma, había utilizado una copia de la llave original.

Las gestiones en varios establecimientos de compra venta de este tipo de efectos, ubicados en la provincia, permitieron comprobar que, en uno de ellos, se había realizado una venta de cable de cobre que coincidía con lo sustraído, por lo que identificaron a dos personas como presuntas autoras de la venta.

Con el avance de la investigación, los agentes detuvieron al presunto autor del robo con fuerza en las cosas y han investigado a una persona como presunta autora de un delito de receptación y a otra como presunta autora de un delito de apropiación indebida. El detenido, los investigados y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.