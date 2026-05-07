Detenido por estafar más de 15.000 euros con el método "Man in the Middle" a través de Internet a empresas de Granada

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL GRANADA - Archivo

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Guadalajara a un varón de 24 años como presunto autor de un delito de estafa y otro delito de blanqueo de capitales cometidos a través de Internet mediante el método conocido como "Man in the Middle" y en que habrían sido perjudicadas dos empresas granadinas.

La investigación fue iniciada por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada el pasado mes de septiembre, tras tener conocimiento de que una empresa de la provincia había sido víctima de una estafa cometida a través de internet.

Cuatro meses después, otra empresa granadina denunció hechos similares, y la investigación permitió determinar que ambas estafas habían sido cometidas por la misma persona. En los dos casos, las empresas habían ordenado transferencias a sus proveedores, por importes de 3.500 y 12.400 euros respectivamente. Sin embargo, el dinero nunca llegó a su destino.

INFECTABAN LAS CUENTAS DE CORREO CON 'MALWARE'

Las pesquisas permitieron determinar que para la estafa se utilizaba un sofisticado método que consistía en infectar las cuentas de correo electrónico de las víctimas con un 'malware', lo que permitía controlar las comunicaciones sin ser detectado. De este modo, analizaba toda la correspondencia de entrada y de salida desde dichas cuentas de correo hasta detectar una comunicación relacionada con operaciones económicas susceptibles de ser manipuladas y de este modo obtener beneficios económicos.

Una vez detectada una transacción, el estafador interceptaba los correos electrónicos, en ambos casos correspondientes a facturas pendientes de pago, modificaban las mismas alterando el número de cuenta y reenviaban las comunicaciones a las víctimas. Así, las transferencias realizadas por las empresas acababan en cuentas controladas por el autor en lugar de en las de los proveedores.

La detención llevada a cabo por los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada se produjo en la provincia de Guadalajara, lugar de residencia del autor.