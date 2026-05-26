Detenido tras intentar robar en el Hospital Materno Infantil de Granada tras romper la ventana de la cafetería

Archivo - Fachada del Hospital Materno Infantil de Granada - CONSEJERÍA DE SALUD - Archivo

GRANADA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido este pasado domingo de madrugada por la Policía Nacional por intento de robo tras facturar la ventana de la cafetería del Hospital Materno Infantil y acceder al interior del centro hospitalario.

Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía fueron avisados por los vigilantes de seguridad del hospital de la presencia en el inmueble del ahora detenido, al que cámaras de seguridad le habrían pillado accediendo al interior.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al individuo próximo a la zona, donde los agente comprobaron que había roto un cristal en el que había restos de sangre del hombre, así como en el suelo.

El hombre de 53 años fue detenido por el intento de robo y le trasladaron para ser atendido por los cortes que se había provocado al romper la ventana. Fuentes policiales han señalado que a este individuo le constaban hasta cinco detenciones anteriores por parte de la Guardia Civil por actos delictivos en municipios de la provincia.