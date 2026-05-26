Detenido un joven acusado de apuñalar a un hombre en Huéscar (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUÉSCAR (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 24 años como presunto autor de un delito de lesiones tras apuñalar en el abdomen a otro hombre en Huéscar (Granada) en la madrugada del domingo 24 de mayo en una plaza del municipio.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Huéscar que comprobaron que la víctima presentaba una herida de arma blanca en la parte izquierda del abdomen.

En ese momento estaba siendo atendida por un sanitario que se encontraba en la zona y posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital Comarcal de Baza.

Una vez evacuado el herido, que no pudo aportar información sobre la identidad del agresor, los agentes recabaron testimonios entre las personas presentes en el lugar y los testigos facilitaron una descripción de la vestimenta del autor y la dirección que había tomado tras huir.

Los guardias civiles siguieron el recorrido indicado y localizaron un rastro de sangre que los condujo hasta un edificio cercano, donde hallaron un cuchillo ensangrentado que, presuntamente, habría sido utilizado durante la agresión.

Asimismo, los agentes analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona y, junto al resto de indicios recabados durante la investigación, lograron identificar al presunto autor.

A primera hora de la mañana de ese mismo día, la Guardia Civil localizó y detuvo al sospechoso como presunto autor de un delito de lesiones.

Tras su puesta a disposición este lunes en la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Huéscar, plaza número 1, el detenido ha quedado en libertad con cargos.