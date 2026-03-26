Detenido en Montilla (Córdoba) un prófugo de la justicia tras desmantelar un punto de venta de estupefacientes

Drogas y objetos intervenidos en Montilla al hombre prófugo de la justicia. - GUARDIA CIVIL

MONTILLA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Montilla, ha detenido a un hombre prófugo de la justicia, desmantelando además un punto de venta de droga en la misma localidad cordobesa. Sobre él recaían tres requisitorias judiciales de búsqueda y detención.

Según ha informado la Benemérita, tras tener conocimiento por diversas fuentes de la presencia de un prófugo de la justicia en Montilla, los agentes diseñaron e implementaron un dispositivo operativo conjunto entre el puesto principal y la Policía Local, a fin de poner a disposición judicial a este individuo.

Durante la ejecución del operativo, varios consumidores de estupefacientes habituales de la demarcación transitaban de manera reiterada por la zona controlada, hasta que detectaron la presencia de la persona requerida por la justicia y procedieron a su detención inmediata.

Tras un primer cacheo de seguridad del detenido, le hallaron varias dosis de cocaína (36 gramos) y heroína (4,6 gramos) dispuestas para su venta, así como dinero en efectivo (190 euros) fraccionado en billetes pequeños, por lo que, a las requisitorias judiciales de detención y personación, se añadió la posible autoría de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, quedando además desmantelado un punto de venta de drogas 'al menudeo'.

Al respecto, el detenido, la droga y los efectos intervenidos, así como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.