Detenido en Montoro (Córdoba) por un robo de electrodomésticos en una segunda vivienda

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en Montoro. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Montoro a un vecino de dicha localidad cordobesa, de 58 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras supuestamente robar electrodomésticos en una segunda vivienda, después de forzar la puerta de acceso.

Según ha informado la Benemérita en una nota, tras denunciar los hechos, en el desarrollo de la investigación, los agentes lograron indicios suficientes de que el robo podría haber sido cometido por un vecino, quien pudiera haber utilizado para la venta de los electrodomésticos sustraídos una plataforma de compra venta de artículos de segunda mano a través de Internet.

En el avance de la investigación, identificaron plenamente al presunto autor, quien ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.