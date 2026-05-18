La Diputación de Granada impulsa la X Semana de los Geoparques Europeos con más de 20 actividades en la provincia

La Diputación de Granada, a través del Geoparque de Granada, celebra del 23 al 31 de mayo la X Edición de la Semana de los Geoparques Europeos, una iniciativa que reúne a los Geoparques Mundiales de la Unesco en Europa. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través del Geoparque de Granada, celebra del 23 al 31 de mayo la X Edición de la Semana de los Geoparques Europeos, una iniciativa que reúne a los Geoparques Mundiales de la Unesco en Europa para acercar a la ciudadanía el valor de unos territorios donde la geodiversidad, la cultura, la ciencia, la memoria y el desarrollo sostenible conforman una identidad común. Se han organizado más de veinte actividades repartidas por todo el territorio.

Esta décima edición adquiere un significado especial para el Geoparque de Granada ya que se cumple un año desde la implantación de la Carta del Paisaje, herramienta pionera de gobernanza y participación que refuerza el compromiso del territorio con la conservación, la calidad paisajística y el desarrollo equilibrado. También se cumple el primer aniversario de la Oficina Técnica del Geoparque, consolidada como una estructura estable de apoyo a municipios, empresas, entidades y población local.

En este último año, además, el Geoparque ha seguido avanzando en su apuesta por el ecoturismo como motor de desarrollo sostenible. La incorporación de doce nuevas empresas colaboradoras eleva a 52 el número total de entidades acreditadas por el Club de Ecoturismo en España, fortaleciendo una red profesional comprometida con experiencias turísticas de calidad vinculadas al territorio, la conservación y la autenticidad de los pueblos del Geoparque.

PROGRAMACIÓN

Las actividades arrancarán el sábado 23 de mayo con una jornada gastronómica en Huéscar en torno a las tradicionales migas y la Romería de las Santas, además de una ruta guiada interpretada por la estación paleontológica del valle del río Fardes, en Fonelas. Esa misma noche, Ferreira acogerá una experiencia de interpretación del cielo nocturno y observación astronómica.

El domingo 24 de mayo tendrá lugar la segunda edición del Half Triatlón Geoparque de Granada "Desafío de los buitres", con salida desde el embalse de San Clemente y meta en Huéscar. La jornada se completará con una visita guiada a la finca Los Morales y a su banco de semillas tradicionales, así como con la Feria Agroalimentaria de Pedro Martínez.

Las actividades educativas y divulgativas ocuparán buena parte de la programación semanal. Durante los días 25, 26 y 27 de mayo se desarrollarán charlas divulgativas en centros educativos de Caniles y Guadix, además de visitas guiadas a la Alcazaba de Guadix y al Centro de Interpretación Cuevas de Guadix.

También se celebrará la convivencia escolar "La tierra que nos une", que reunirá a alumnado de distintos municipios del Geoparque en torno a actividades de naturaleza, convivencia y conocimiento del territorio.

Entre las propuestas más destacadas figura la actividad "Recorriendo 10 millones de años por el Geoparque de Granada", una visita interpretada en autobús por algunos de los principales enclaves geológicos del territorio, guiada por especialistas de la Universidad de Granada y del Comité Científico del Geoparque.

La programación continuará el jueves 28 de mayo con una visita y cata de aceite de oliva en Cuevas del Campo, acompañada de una visita guiada al mirador del Negratín, además de nuevas actividades educativas dirigidas al alumnado del territorio.

El viernes 29 de mayo se celebrará una jornada dedicada a la accesibilidad bajo el título "Descubre Baza a ciegas, despierta los sentidos", junto a una visita guiada al Castillo de La Calahorra y un concierto de jazz. La programación de ese día concluirá en Orce con una nueva experiencia de observación astronómica.

El sábado 30 de mayo, el municipio de Torre-Cardela acogerá una jornada de convivencia con motivo de la Semana de los Geoparques Europeos, que incluirá actividades lúdicas y gastronómicas abiertas a la participación vecinal.

Ese mismo día también se desarrollarán en Orce visitas guiadas al Museo de los Primeros Pobladores de Europa "Josep Gibert" y al conjunto histórico de la localidad.

La X Semana de los Geoparques Europeos concluirá el domingo 31 de mayo con una visita al yacimiento arqueológico de Castellón Alto, en Galera, y una ruta adaptada de observación de fauna y flora en Puebla de Don Fadrique, diseñada para acercar los valores naturales del Geoparque a todos los públicos.