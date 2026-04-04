Dos afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Otura (Granada)

Archivo - Vehículo de bomberos. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda registrado esta madrugada en la localidad granadina de Otura, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono único de emergencias recibidó sobre las 4,25 horas una llamada que alertaba de un incendio en una casa de madera de dos plantas ubicada en la calle Rodríguez de la Fuente. Hasta el lugar se desplazaron, movilizados por la sala coordinadora, efectivos de los bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los servicios sanitarios atendieron y evacuaron al Hospital Clínico San Cecilio de la capital granadina a dos mujeres de 84 y 54 años que resultaron intoxicadas por humo. Una de ellas, además, presentaba una quemadura leve en el pie.