Trasladado al hospital un hombre con quemaduras tras un incendio en una vivienda de Chipiona

Archivo - Vehículos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz desplazados a un accidente en Tarifa. Imagen de archivo. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CHIPIONA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 54 años ha sido trasladado al hospital tras un incendio ocurrido este pasado viernes, 3 de abril, en una vivienda en el término municipal de Chipiona (Cádiz), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en declaraciones a Europa Press.

El 112 recibió el aviso por parte de un particular alrededor de las 11,15 horas de la mañana, en el que alertaba de la presencia de fuego en la planta baja de una vivienda de dos pisos ubicada en la avenida de Jerez.

Hasta el lugar de los hechos, la sala coordinadora ha movilizado a efectivos de bomberos, Policía Local y sanitarios del 061, así como una Unidad de Soporte Vital Avanzad (UVI) móvil desde Sanlúcar de Barrameda. Fuentes sanitarias han detallado al 112 que un varón de 54 años ha resultado con quemaduras en las manos, motivo por el que ha sido trasladado al hospital Virgen del Camino de Sanlúcar.