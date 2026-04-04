Desalojados cerca de 40 vecinos de un bloque tras un incendio en un piso en Algeciras (Cádiz)

Archivo - Vehículos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en una imagen de archivo. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Cerca de 40 vecinos han tenido que ser desalojados esta madrugada tras un incendio originado en un piso de un bloque en la localidad gaditana de Algeciras, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el incidente ha tenido lugar sobre las 4,00 horas de la madrugada, cuando se declaró un incendio en el interior de una vivienda ubicada en un bloque de la calle José de Espronceda. El 112 atendió numerosos avisos de personas que no podían salir de sus viviendas por la gran cantidad de humo acumulado en el edificio.

Por ello, la entidad activó en este caso a los Bomberos de Cádiz, a la Policía Nacional, a la Local y al 061. En este siniestro no se registraron heridos, aunque unos 30 o 40 vecinos del bloque afectado tuvieron que ser desalojados durante la intervención de los servicios de emergencia en el lugar. Fuentes policiales indicaron que el fuego solo afectó a la vivienda donde se originó el incendio y que todos los desalojados pudieron regresar a sus casas una vez extinguido.