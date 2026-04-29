Dos detenidos en Córdoba por robar en un trastero ubicado en la Fuensanta

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba este pasado lunes a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas tras supuestamente sustraer diferentes objetos en un trastero ubicado en la barriada de la Fuensanta.

Según informa la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril, cuando los autores, aprovechando la madrugada, forzaron la cerradura y fracturaron el tabique del trastero afectado, consiguiendo acceder a su interior, volviendo a repetir la misma acción horas más tarde durante la misma madrugada, sustrayendo diversas herramientas y una bicicleta.

En el marco de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que los presuntos autores ya habían sido identificados con anterioridad por un indicativo policial que se encontraba realizando sus funciones por la zona del Sector Sur. Dicha identificación se produjo dentro de una franja horario que coincidía con el intervalo temporal en el que ocurrieron los hechos ahora investigados, ya que los autores entraron en el trastero en dos ocasiones ese mismo día.

Tras disponer su búsqueda y detención, las dos personas investigadas fueron localizadas por los agentes de la Policía Nacional en la zona del Sector Sur de esta ciudad, procediendo de inmediato a su arresto por la presunta autoría de un delito de robo con fuerza. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.