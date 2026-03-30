Estabilizado de madrugada un incendio forestal en Los Guájares (Granada) que obligó a movilizar helicópteros

Bomberos del consorcio provincial de Granada, en imagen de archivo. - 112

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han dado por estabilizado en la madrugada de este lunes 30 de marzo el incendio forestal declarado en la tarde de este domingo en el paraje Barranco Alberca Alta de la localidad granadina de Los Guájares y que obligó a movilizar a helicópteros en tareas de control y extinción.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado sobre las 02.00 horas después de que el fuerte viento existente en la zona, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, complicasen las tareas de extinción este domingo.

En la zona fueron desplegados 50 medios terrestres --cuatro grupos de bomberos forestales, dos equipos de la Brigada Especializada en Incendios Forestales, tres técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente-- junto a dos vehículos autobomba y dos helicópteros pesados, uno ligero y uno semipesado.