Facua Andalucía acude al Defensor ante el "silencio" del Consejo de Transparencia sobre auditoría de cortes de luz

Archivo - Protesta de la plataforma Barrios Hartos, que aglutina a los barrios afectados por los cortes de luz en Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la "falta de resolución expresa" del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en relación a su petición para acceder a información pública sobre la auditoría realizada a la red de distribución eléctrica y las actuaciones emprendidas por la Junta de Andalucía frente a los cortes de suministro. La federación advierte de que "el silencio administrativo no puede convertirse en una vía de hecho para bloquear el acceso a información pública de evidente interés general".

En una nota de prensa, Facua ha recordado que presentó en julio de 2025 una solicitud ante la Consejería de Industria, Energía y Minas donde pedía conocer las conclusiones de la auditoría realizada a la red de distribución eléctrica, así como las acciones emprendidas por la administración autonómica para garantizar la continuidad y calidad del suministro a los consumidores con contrato en vigor.

Estos cortes de luz vienen afectando desde hace años a distintos municipios andaluces y, en particular, a varios barrios de Sevilla, perjudicando también a usuarios que tienen contratos plenamente vigentes y que pagan puntualmente sus facturas. La Secretaría General de Energía denegó el acceso a la información invocando límites relacionados con la prevención, investigación y sanción de ilícitos y con las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Tampoco admitió la petición relativa a las acciones llevadas a cabo al considerar que "no constituían información pública".

Facua Andalucía recurrió dicha denegación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El propio Consejo comunicó el inicio del procedimiento e informó de que disponía de un plazo de tres meses para dictar y notificar resolución desde la entrada de la reclamación en septiembre de 2025.

Sin embargo, "transcurrido sobradamente dicho plazo, la federación no ha recibido resolución expresa ni comunicación alguna que justifique una eventual suspensión del procedimiento". Por ello, Facua Andalucía presentó en febrero de 2026 un escrito ante el Consejo al que recordó su "deber legal de resolver" y solicitó que dictara y notificara una resolución "expresa, motivada y congruente".

Facua Andalucía considera "inaceptable" que la Junta le deniegue información sobre un problema que afecta al acceso efectivo a un suministro esencial y que, además, el órgano encargado de garantizar la transparencia tampoco resuelva en plazo la reclamación presentada.