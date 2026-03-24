Gavira afirma que el Comité ejecutivo nacional de Vox decidirá el candidato a la Junta "en unos días"

El portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía, a 24 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno
El portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía, a 24 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Joaquín Corchero - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 24 marzo 2026 12:19
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SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este martes que el Comité ejecutivo nacional del partido decidirá en "unos días" qué persona optará a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y ha insistido en que lo importante es "el mensaje y no el mensajero" y que la "ola de sentido común que está recorriendo España" también llegará a Andalucía, en referencia al crecimiento de la formación en otras comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento, Gavira no ha concretado si él será el candidato a la Presidencia de la Junta y se ha remitido reiteradamente a la decisión que tome el Comité ejecutivo nacional de Vox, aunque no ha dado una fecha concreta sobre cuándo será la reunión. "El Comité ejecutivo decidirá lo mejor y lo más conveniente para Vox en Andalucía", ha apuntando.

Manuel Gavira se ha mostrado convencido de que Andalucía "no será ajena a esa ola de sentido común que está recorriendo España", en alusión al crecimiento de Vox en otras comunidades.

Ha señalado que los andaluces "merecemos elegir algo diferente a esa mafia y a esa corrupción que representa el PSOE en nuestra nación y en Andalucía" y a la "estafa permanente del PP", con asuntos como la sanidad pública.

"Al final el sentido común es lo que prevalece y los andaluces van a elegir ese sentido común. Ya estamos cansados de las mafias, de las corruptelas y de la estafa del bipartidismo del PP y el PSOE", ha indicado Manuel Gavira.

Sobre la candidatura a la Presidencia de la Junta, ha querido dejar claro que lo importante en Vox "siempre es el mensaje y no el mensajero, así que vamos a esperar a que el Comité Ejecutivo Nacional resuelva".

En relación con las referencias que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha hecho a Vox en la jornada de este martes, Gavira ha manifestado que siempre hay que recordarle que es "presidente gracias a Vox". "Que hasta que no llegó Vox a este Parlamento en diciembre de 2018, el PP era incompetente e impotente para echar a los socialistas del poder. Yo creo que el señor Moreno Bonilla tiene poca memoria o la tiene selectiva", ha señalado.

En cuanto a la situación de las conversaciones del PP con Vox en las comunidades autónomas que han celebrado elecciones en los últimos meses y en las que los 'populares' no han obtenido mayoría absoluta, Gavira ha manifestado que los "principales escollos siempre los ha puesto el PP y nunca los ha puesto Vox". "El PP es el que pone la zancadilla y el que filtra las negociaciones y las conversaciones, y en Vox estamos trabajando en silencio, que es como nos gusta hacer las cosas", ha añadido.

Manuel Gavira se ha mostrado convencido de que el acceso a la vivienda va a ser un tema vital durante la campaña electoral, y ha señalado que "los responsables de los problemas de vivienda que hay en Andalucía y en España son el PP y PSOE". "Ellos han creado un problema y nosotros lo vamos a resolver", ha apuntado.

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