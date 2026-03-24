Gavira afirma que el Comité ejecutivo nacional de Vox decidirá el candidato a la Junta "en unos días"

El portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía, a 24 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este martes que el Comité ejecutivo nacional del partido decidirá en "unos días" qué persona optará a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y ha insistido en que lo importante es "el mensaje y no el mensajero" y que la "ola de sentido común que está recorriendo España" también llegará a Andalucía, en referencia al crecimiento de la formación en otras comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento, Gavira no ha concretado si él será el candidato a la Presidencia de la Junta y se ha remitido reiteradamente a la decisión que tome el Comité ejecutivo nacional de Vox, aunque no ha dado una fecha concreta sobre cuándo será la reunión. "El Comité ejecutivo decidirá lo mejor y lo más conveniente para Vox en Andalucía", ha apuntando.

Manuel Gavira se ha mostrado convencido de que Andalucía "no será ajena a esa ola de sentido común que está recorriendo España", en alusión al crecimiento de Vox en otras comunidades.

Ha señalado que los andaluces "merecemos elegir algo diferente a esa mafia y a esa corrupción que representa el PSOE en nuestra nación y en Andalucía" y a la "estafa permanente del PP", con asuntos como la sanidad pública.

"Al final el sentido común es lo que prevalece y los andaluces van a elegir ese sentido común. Ya estamos cansados de las mafias, de las corruptelas y de la estafa del bipartidismo del PP y el PSOE", ha indicado Manuel Gavira.

Sobre la candidatura a la Presidencia de la Junta, ha querido dejar claro que lo importante en Vox "siempre es el mensaje y no el mensajero, así que vamos a esperar a que el Comité Ejecutivo Nacional resuelva".

En relación con las referencias que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha hecho a Vox en la jornada de este martes, Gavira ha manifestado que siempre hay que recordarle que es "presidente gracias a Vox". "Que hasta que no llegó Vox a este Parlamento en diciembre de 2018, el PP era incompetente e impotente para echar a los socialistas del poder. Yo creo que el señor Moreno Bonilla tiene poca memoria o la tiene selectiva", ha señalado.

En cuanto a la situación de las conversaciones del PP con Vox en las comunidades autónomas que han celebrado elecciones en los últimos meses y en las que los 'populares' no han obtenido mayoría absoluta, Gavira ha manifestado que los "principales escollos siempre los ha puesto el PP y nunca los ha puesto Vox". "El PP es el que pone la zancadilla y el que filtra las negociaciones y las conversaciones, y en Vox estamos trabajando en silencio, que es como nos gusta hacer las cosas", ha añadido.

Manuel Gavira se ha mostrado convencido de que el acceso a la vivienda va a ser un tema vital durante la campaña electoral, y ha señalado que "los responsables de los problemas de vivienda que hay en Andalucía y en España son el PP y PSOE". "Ellos han creado un problema y nosotros lo vamos a resolver", ha apuntado.