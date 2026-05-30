El Gobierno destina a Andalucía cerca de tres millones para "consolidar la carrera" de 15 investigadores en I+D+i

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SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha publicado la resolución de la convocatoria 'Consolidación Investigadora 2025', que destina un total de 2.925.923 euros para "consolidar la carrera" de 15 investigadores e investigadoras, nacionales y extranjeras, en instituciones del sistema español de I+D+i en la comunidad.

En total, se distribuyen 24,8 millones de euros para todo el territorio nacional destinados a consolidar la carrera de 130 profesionales, de los que 80 son investigadores (62%) y 50 investigadoras (38%), tal y como ha subrayado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Así, el objetivo de estas ayudas es incentivar la creación de una plaza permanente en el área de especialización del investigador o investigadora, así como la realización de un proyecto propio de I+D+i bajo su liderazgo.

También será financiable la adecuación y renovación de los espacios y laboratorios y la mejora del equipamiento necesarios para su ejecución.

Entre las comunidades autónomas que se han beneficiado, Andalucía se sitúa en tercer lugar, con cerca de tres millones de euros, antecedida por Cataluña con 7,1 millones para 38 investigadores y Madrid con 3,9 millones para 21 investigadores, y seguida de la Comunitat Valenciana con 2,5 millones para 13 investigadores.

Respecto a las entidades beneficiarias, el 65% de investigadores/as beneficiados están en universidades, el 22% en el CSIC, y el 13% restante en distintos centros de I+D+i.

Entre los proyectos que ha financiado esta convocatoria 2025, destacan el proyecto del Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global de la Universidad de Almería; el de Cosmología del Instituto de Astrofísica de Andalucía, perteneciente al CSIC, en Granada; el estudio sobre destino, almacenamiento y liberación de metales en estuarios del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, también del CSIC; así como los proyectos sobre hongos frente a la sal, desarrollado por la Universidad de Jaén, y de ingeniería de deformación sobre semiconductores de la Universidad de Sevilla, entre otros.