Granada desplegará más de mil servicios de Policía Local para blindar el Corpus 2026

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GRANADA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en Junta Local de Seguridad su plan especial de seguridad para la próxima celebración de las Fiestas del Corpus Christi 2026, que contará con un total de 1.015 servicios de agentes de la Policía Local tanto en el Recinto Ferial de Almanjáyar como en el centro de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, Carazo, la seguridad del Recinto Ferial de Almanjáyar estará cubierta por un total de 524 agentes repartidos en turnos de mañana, tarde y noche. Además, se dispondrá de dos unidades de paisano para el control de aparcacoches, venta ilegal de alcohol, comida y tabaco y vigilancia en prevención de hurtos y otras conductas ilícitas. El centro de la capital estará atendido por un dispositivo de 491 agentes.

Como novedad este año, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja quedarán integrados por primera vez en un único dispositivo sanitario coordinado, bajo una dirección operativa común y conectado directamente con el Cecop Ferial. Además, el dispositivo contará por primera vez con la presencia de un médico, así como ambulancias de Soporte Vital Avanzado. El Servicio de Protección Civil y su Agrupación Local de Voluntarios desplegará un operativo permanente integrado por entre 15 y 30 efectivos diarios.

Por último, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha recordado a la ciudadanía la importancia de usar el transporte público colectivo para acceder al recinto ferial. Existen seis líneas diferentes de acceso al recinto: la F1 con inicio en Cenes de la Vega y paso por Gran Vía, la F2 con inicio en el Palacio de Deportes y paso por Emperador Carlos V y Gran Vía, la F3 con inicio en Avenida de Dílar y paso por Camino de Ronda, la F4 con inicio en Chana y paso por Circunvalación y barrio de los Periodistas, la F5 con inicio en Haza Grande y paso por distrito Norte y la F6 con inicio en el Palacio de Congresos y paso por Gran Vía.

Junto al refuerzo policial y sanitario, el Corpus 2026 incorporará otra novedad en materia de prevención y seguridad, esto es la obligatoriedad de que todas las casetas cuenten con un Plan de Autoprotección.