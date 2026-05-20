Granada presenta Milnoff 2026, que convierte la ciudad en el gran escenario internacional del arte jondo

Granada volverá a convertirse este mes de junio en capital universal del flamenco con la celebración de la séptima edición del Milnoff Flamenco Festival - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Granada volverá a convertirse este mes de junio en capital universal del flamenco con la celebración de la séptima edición del Milnoff Flamenco Festival, una cita ya consolidada en el calendario cultural nacional e internacional que del 9 al 13 de junio llenará de música, baile, arte y emoción algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha valorado "la extraordinaria calidad artística de esta edición, con algunas de las figuras más importantes del panorama flamenco actual y nombres imprescindibles de distintas generaciones que convierten a Granada en referencia internacional del flamenco".

Saavedra ha subrayado que "Milnoff representa perfectamente el modelo cultural de ciudad que queremos proyectar hacia Europa, con un festival abierto, participativo y profundamente ligado a espacios patrimoniales y barrios emblemáticos como el Sacromonte, el centro histórico o enclaves culturales únicos que fortalecen la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031".

El festival, que nació inspirado en el histórico Concurso de Cante Jondo de 1922 impulsado por Manuel de Falla, Federico García Lorca e Ignacio de Zuloaga, mantiene intacta su vocación de reivindicar el flamenco como una de las grandes expresiones culturales españolas, acercándolo además a todos los públicos y llevando el arte jondo a escenarios patrimoniales únicos de Granada.

PROGRAMACIÓN FLAMENCA

La programación arrancará el 9 de junio en el Palacio de los Córdova con la Gala de Inauguración Granada 2031, una gran propuesta artística que reunirá a Gitanas del Sacromonte bailando la zambra, Carlos de Jacoba y Bandolero cantando a Lorca, Josemi Carmona con 'Pinceladas', Antonio Cortés, Víctor Franco y Juana Carmona Heredia como artistas invitados.

El 10 de junio el Auditorio La Chumbera acogerá una de las grandes citas del festival con la actuación de Juan José Suárez "Paquete" junto a La Tana, en una velada marcada por la profundidad del cante y la guitarra flamenca contemporánea.

La programación continuará el 11 de junio también en La Chumbera con una noche dedicada al baile bajo el título Bailaores, que reunirá a Pastora Galván, Joaquín Grilo, Manuel El Carpeta y Juan Andrés Maya, cuatro referentes de la danza flamenca actual.

El 12 de junio el protagonismo será para el cante de raíz con Pedro El Granaíno en el Teatro Isabel la Católica dentro del espectáculo Canta Granada, mientras que el cierre del festival llegará el 13 de junio con el maestro Rafael Riqueni, que ofrecerá en ese mismo escenario un recital único bajo el título Maestros.

Junto a los grandes espectáculos de pago, Milnoff 2026 volverá a apostar de manera decidida por las actividades gratuitas y la participación ciudadana, consolidando una programación paralela que sacará el flamenco a las calles y plazas de Granada.

Así, las Plazoletas Flamencas en Plaza Bib-Rambla ofrecerán actuaciones gratuitas de Agustín Carbonell "El Bola", Manuel Heredia y Niño Carmelo junto a María La Canastera entre los días 11 y 13 de junio.

También regresarán los Atardeceres Flamencos en la terraza BeHeaven, donde actuarán La Junquerita, Jalezz y Marino Tirado en una propuesta que combina música, patrimonio y experiencias culturales al aire libre.

El director del festival, Pepe Luis Carmona Habichuela, ha declarado que "esta programación está hecha con mucho corazón y cariño, ya que todo se enfoca desde el amor al flamenco, considerando este arte embajador de España en el mundo. Nací en Madrid, y me vine a Granada buscando mis orígenes, la tierra de mi padre y mi familia Habichuela. Con mucha ilusión nació Milnoff, y consideró que Granada merecía un festival así. Además en esta séptima edición, la programación vuelve a contar con nombres destacados de la actualidad y la tradición al igual que da lugar a artistas granadinos".

Además, el festival desarrollará una Semana de Artes con actividades gratuitas destinadas a fomentar la interacción entre artistas y ciudadanía, así como conferencias y encuentros divulgativos dirigidos también al público escolar, con el objetivo de acercar el conocimiento del flamenco, su historia y su dimensión cultural a nuevas generaciones.