Grande-Marlaska elogia la labor de los más de 1.180 guardias civiles que atendieron el siniestro ferroviario de Adamuz

1089533.1.260.149.20260522133921 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside en Córdoba el acto de conmemoración del 182º aniversario de la Guardia Civil, en la Comandancia de la Guardia Civil. A 22 de mayo de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este viernes "el ejercicio de ejemplaridad, profesionalidad y humanidad" demostrado por la Guardia Civil tras el accidente ferroviario de Adamuz, el domingo 18 de enero, que supuso el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, con un despliegue de más de 1.180 agentes de la Benemérita.

En su intervención en el acto de conmemoración del 182º aniversario de la Guardia Civil, celebrado en la Comandancia del Instituto Armado en Córdoba, Grande-Marlaska ha subrayado que el comportamiento "modélico" de los agentes "siempre permanecerá en la memoria de esta ciudad y de toda España".

El ministro ha elogiado la atención a las víctimas y a sus familias tras la tragedia, con una entrega que refleja la "esencia misma" de ser guardia civil, "por su vocación de servicio, disponibilidad permanente, cercanía, profesionalidad y profundo sentido del deber", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que más de 1.180 efectivos se volcaron en la gestión de la emergencia desde las unidades de Seguridad Ciudadana hasta la Policía Judicial, pasando por la Agrupación de Tráfico, la Agrupación de Reserva y Seguridad y los servicios de criminalística y cinológico.

"La coordinación de las unidades de la Comandancia de Córdoba, junto con los refuerzos procedentes de otros lugares, dejó patente la capacidad operativa de la institución y la preparación para responder a situaciones de máxima complejidad", ha indicado.

Dicha entrega se ha visto en Adamuz, "pero también en los incendios forestales del pasado verano o en las inundaciones que afectaron a Andalucía y Extremadura, por mencionar algunos ejemplos significativos del último año", ha comentado Grande-Marlaska, quien también ha mencionado la contribución de la Guardia Civil a las labores de ayuda durante la Dana de Valencia.

En el acto también han estado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, entre otros representantes institucionales, civiles y de la sociedad cordobesa.

UNA HISTORIA DE 182 AÑOS

En los 182 años de historia, ha resaltado el ministro, "la Guardia Civil ha demostrado su capacidad de adaptación para enfrentar todos los desafíos contemporáneos, como son hoy la lucha contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, y la protección de los colectivos más vulnerables, menores, víctimas de la violencia de género, personas con discapacidad, víctimas de trata o delitos de odio".

Además, ha declarado que "la localización de miles de personas desaparecidas, la liberación de víctimas de explotación y la colaboración con organizaciones sociales ponen de relieve el enfoque integral y profundamente humano que caracteriza el trabajo de la Guardia Civil".

Asimismo, ha manifestado que "en el ámbito de la violencia de género, la Guardia Civil es de 2023 el cuerpo que ofrece protección al mayor número de víctimas, casi mil en esta provincia", al tiempo que ha apuntado que "el compromiso con la igualdad se ha materializado en avances significativos, como el reciente segundo plan de igualdad de la Guardia Civil", citando que "este año dos mujeres han ascendido al empleo de coronel" y espera que "en un futuro próximo el cuerpo cuente con su primera general".

Entretanto, Grande-Marlaska ha aseverado que "en este recorrido resulta imprescindible reconocer a las familias" de los agentes, "cuyo apoyo silencioso sostiene la entrega diaria" de quienes visten el uniforme.

RECUERDO A LOS FALLECIDOS

Del mismo modo, el ministro ha expresado que "el homenaje a los retirados constituye un acto de justicia hacia quienes han dedicado toda su vida al servicio público, dejando en todos nosotros una huella imborrable", a la vez que ha tenido "el recuerdo solemne a quienes han fallecido en acto de servicio", porque "su sacrificio representa la expresión más alta del compromiso con España y con la sociedad a la que servís".

En este sentido, ha dicho que "la memoria se detiene con respeto en Carlos Francisco fallecido el 20 de junio en Jerez de la Frontera, en Berto que perdió la vida mientras prestaba servicio en el dispositivo de evacuación del crucero Hondius, y en Jerónimo y Germán, miembros del servicio marítimo fallecidos en las costas de Huelva durante una intervención contra el narcotráfico".

"Su legado permanece y permanecerá vivo en cada guardia civil que continúa su labor y en la gratitud permanente del conjunto de la sociedad española, siempre en nuestra memoria", ha transmitido.

RECONOCIMIENTOS

En el acto se ha impuesto siete grandes cruces, concedidas a las siguientes autoridades: teniente general José María Millán, director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; general de división Begoña Aramendía, consejera presidenta del Tribunal Togado Militar; general de división Francisco Javier Moscoso, jefe de la Jefatura de Policía Marítima; general de división Santiago García, jefe de la Jefatura de Personal; María Isabel Valldecabres, directora general de la Fábrica de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda; general de brigada Miguel Garijo, jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos, y general de brigada Pedro Antonio Pizarro, jefe de la Zona de Cataluña.

Además, se han entregado 41 cruces de plata y cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

LOS ORÍGENES

La Guardia Civil se creó el día 28 de marzo de 1844, mediante Real Decreto, como un Cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería con la denominación de guardias civiles. La responsabilidad de organizar dicho cuerpo se le encomendó al mariscal de campo Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada.

En respuesta a ese encargo, el duque de Ahumada presentó el 20 de abril un informe sobre la organización del cuerpo que derogó de inmediato el primer real decreto, que ni siquiera llegó a entrar en vigor, y la publicación de uno nuevo el 13 de mayo de 1844.

Hoy la Guardia Civil está presente en todo el territorio nacional y cuenta con más de 78.000 efectivos y 2.000 cuarteles y puestos. Además de garantizar el cumplimiento de las leyes, asegurar el libre ejercicio de los derechos y las libertades y preservar la seguridad ciudadana, la Benemérita se ocupa también de la atención y auxilio a los ciudadanos mediante la colaboración con los servicios de Protección Civil; el rescate y ayuda en montaña y mar territorial y, en general cualquier actuación que lleve al socorro, ayuda y protección de la ciudadanía.

La Guardia Civil tiene además una serie de misiones específicas: el control de armas y explosivos; el resguardo fiscal del Estado; el tráfico en vías interurbanas, salvo en aquellas comunidades autónomas que lo tengan asumido; la seguridad en puertos y aeropuertos, y la protección de la naturaleza, entre otras.

Para el desempeño de todas estas misiones, el Cuerpo se estructura en más de 20 especialidades entre las que se encuentran la Agrupación de Tráfico y servicios como el Seprona, Aéreo, Cinológico, Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (NRBQ), Marítimo y Actividades Subacuáticas, Montaña o el Servicio Fiscal, así como distintas unidades de Investigación (Servicio de Información y Policía Judicial) y de Intervención (UEI, UAR y ARS).

En la actualidad, la Guardia Civil también está presente en el extranjero, desplegada en las diferentes misiones internacionales en las que participa, así como en labores de asesoramiento y colaboración con policías de otros países.