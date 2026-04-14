El hombre acusado de asesinar a su expareja en Córdoba quedó en libertad el sábado tras un incidente con ella

Agentes de la Policía Nacional junto a la furgoneta del tanatorio dispuesta para el traslado del cadáver de la mujer asesinada en el barrio de la Fuensanta. - MADERO CUBERO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de asesinar este lunes a su expareja, una mujer de 64 años, en el portal de su casa en el barrio de la Fuensanta de Córdoba, fue detenido con anterioridad a estos hechos, concretamente el sábado, por un incidente ocurrido en la vivienda de la víctima, donde, según consta en la denuncia, el varón entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó el mismo sábado a disposición de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes, en concreto la imposición de la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la fallecida por un presunto delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género.

Al respecto, desde el Alto Tribunal andaluz han precisado que "ni la Fiscalía ni ninguna otra de las partes personadas en el procedimiento solicitaron su ingreso en prisión provisional, ni la imposición de ninguna medida distinta a la acordada".

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Tanto el investigado como la víctima quedaron citados para acudir este lunes a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba para la comparecencia que prevé el artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la celebración, en su caso, de un juicio rápido.

PENDIENTE DE PASAR A DISPOSICIÓN JUDICIAL

En este sentido, han destacado que "este es el único antecedente que consta entre detenido y víctima antes del crimen". Por el momento, el investigado por el presunto crimen machista no ha pasado a disposición judicial, tras la detención este lunes después de asesinar a su expareja, tras acorralarla en el portal de su domicilio, en el pasaje Virgen de la Luna, rociando además el lugar con gas pimienta.

Esta última circunstancia, según han informado a Europa Press fuentes del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha determinado la intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba, para hacer segura la intervención en el lugar de los diferentes servicios que han acudido a la zona.

El 112 recibió a las 9,08 horas un aviso del 061, dando cuenta de que en el mencionado portal se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba varias heridas por arma blanca, tras haber recibido varios golpes de machete.

Hasta el lugar se desplazaron, además de los bomberos, efectivos de la Policía Nacional, que detuvieron al presunto asesino, quien, junto a su expareja, estaba inscrito en el sistema VioGén. De hecho, según ha informado en su perfil oficial de 'X' la Delegación del Gobierno en Andalucía, la misma está recabando datos del asesinato, por presunta violencia de género, de una mujer en la provincia de Córdoba.