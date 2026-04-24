El IAS-CSIC identifica plantas asociadas a alta actividad de reinas de avispón oriental en Córdoba y activa su control

Plantas asociadas a una elevada actividad de reinas del Vespa orientalis --avispón oriental--. - IAS-CSIC

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), a través de su Departamento de Protección de Cultivos, ha identificado plantas asociadas a una elevada actividad de reinas del Vespa orientalis --avispón oriental-- en la ciudad de Córdoba, lo que ha permitido activar de forma inmediata actuaciones de control en una fase clave de su ciclo biológico.

Según ha informado el IAS-CSIC, el proyecto Avispón Oriental del IAS-CSIC tiene como objetivo caracterizar el ciclo biológico de la especie en el entorno urbano de Córdoba, incluyendo su fenología, comportamiento, fuentes de alimentación, así como el desarrollo de trampas y métodos de control selectivos, eficaces y respetuosos con el medio ambiente.

El hallazgo se produjo el día 19 de abril, cuando la investigadora responsable del proyecto, Mónica Fernández Aparicio, detectó una elevada frecuencia de visitas de reinas en torno a ejemplares que, de forma preliminar, han sido identificados como Platycladus orientalis -conocida vulgarmente como tuya oriental-, tanto en árboles aislados como en setos. "Actualmente se han iniciado trabajos de caracterización molecular para confirmar la identidad de la especie vegetal", ha explicado Fernández.

"Durante estas observaciones se registró una alta frecuencia de visitas por hora, entre las 11,30 y las 20,00 horas, evidenciando que estas plantas concentran la actividad de las reinas en determinados puntos del entorno urbano", ha detallado, para agregar que "los individuos mostraron un comportamiento característico, con vuelos estacionarios ('hovering'), tras los cuales se posan sobre las hojas, donde permanecían tranquilamente durante minutos, presumiblemente, alimentándose de secreciones presentes en los ápices foliares".

Al respecto, "el vuelo estacionario es un comportamiento bien descrito en otros avispones como Vespa velutina --avispa asiática--, que permite a los individuos mantenerse suspendidos en el aire mientras exploran o se alimentan, y que en este caso facilita la explotación de estos recursos vegetales", ha señalado la investigadora del IAS-CSIC.

Fernández Aparicio ha indicado que "este patrón de comportamiento resulta especialmente relevante desde el punto de vista de su control, ya que facilita la localización de las reinas y permite su eliminación directa de forma rápida y eficaz en esta fase temprana del ciclo".

De hecho, gracias a esta identificación, y en colaboración con la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), "se ha llevado a cabo una intervención inmediata que ha permitido la eliminación mecánica de decenas de reinas fundadoras en pocas horas de trabajo", ha resaltado la investigadora.

Estas actuaciones continuarán intensificándose en los próximos días, con el objetivo de reducir al máximo el número de reinas antes del establecimiento de nuevos nidos y la aparición de las primeras obreras.

PIDEN COLABORACIÓN CIUDADANA

Por otro lado, el equipo investigador del IAS-CSIC solicita la colaboración de la ciudadanía para "identificar posibles focos de actividad de reinas de avispón oriental, especialmente en zonas donde se observen individuos volando de forma repetida o posándose durante varios minutos sobre setos o árboles ornamentales".

"La detección temprana de estos puntos permite actuar de forma rápida, económica y ecológica, incrementando notablemente la eficacia del control en esta fase crítica del ciclo biológico", han destacado.