Iberdrola, galardonada como Promotor de Almacenamiento Energético del Año en los Premios Renmad 2026

La responsable de Baterías y Grandes Renovables para Industria, Patricia Del Moral, y el responsable territorial de Iberdrola Renovables en Andalucía, Luis Martín Ercilla, de Iberdrola. - IBERDROLA

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha sido reconocida en Sevilla con el Premio al Promotor de Almacenamiento Energético del Año en el marco de los Premios Renmad 2026, un reconocimiento que pone en valor el papel de la compañía en el desarrollo de soluciones vinculadas al almacenamiento energético.

Según ha informado la entidad en una nota, el premio ha sido recogido por la responsable de Baterías y Grandes Renovables para Industria, Patricia Del Moral, y el responsable territorial de Iberdrola Renovables en Andalucía, Luis Martín Ercilla; en un acto al que también ha asistido el responsable de Nuevos Desarrollos de proyectos de almacenamiento por bombeo, Félix Hernando Matellano.

"Este galardón reconoce a empresas o entidades que han liderado proyectos o iniciativas clave para promover el almacenamiento energético, impulsar soluciones innovadoras e integrar mejor las energías renovables en el sistema eléctrico", ha señalado la empresa.

En este ámbito, Iberdrola ha impulsado el almacenamiento energético eficiente como una de las palancas clave para la electrificación y la descarbonización de la demanda. Además, la compañía es líder en almacenamiento de energía a través de la generación hidroeléctrica y de bombeo, con una potencia instalada de 4,2 GW en España y Portugal, y complementa esta capacidad con el desarrollo de sistemas de baterías asociados a instalaciones de generación renovable, tanto en operación - Iberdrola ha sido pionera en poner en operación las baterías más grandes de España -con proyectos piloto, como los desarrollados en Abadiño, Urkilla, Campo Arañuelo III y Puertollano- como en desarrollo.

A su juicio, este liderazgo se refuerza en su planificación estratégica, que contempla una inversión de 1.500 millones de euros en almacenamiento en el marco del Plan Estratégico 2025-2028. Asimismo, Iberdrola ha destacado su avance en el despliegue de grandes instalaciones de almacenamiento con baterías con el respaldo de programas de ayudas del IDAE, entre las que destaca el proyecto de Andévalo (Huelva).

En paralelo, ha impulsado actuaciones recientes en bombeo hidroeléctrico, como las de Torrejón y Valdecañas, en el río Tajo. Este liderazgo se ve reforzado por la reciente adjudicación a Iberdrola España de ayudas del programa Feder para proyectos de almacenamiento energético, tanto en baterías como en bombeo hidroeléctrico.

Para Iberdrola, el almacenamiento energético desempeña "un papel fundamental" en la transición energética, "al facilitar una mayor integración de las energías renovables y contribuir a la eficiencia y estabilidad del sistema".

La entrega del galardón ha tenido lugar en el marco de Renmad Almacenamiento 2026, celebrado en Sevilla, uno de los principales encuentros del sector en España, que reúne a compañías, instituciones y expertos para analizar el presente y futuro de esta tecnología. Con este reconocimiento, Iberdrola refuerza su posicionamiento en el desarrollo de soluciones orientadas a avanzar hacia un modelo energético más sostenible.