Interceptado un conductor en Villanueva del Arzobispo (Jaén) con cuatro kilos de marihuana

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JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en Villanueva del Arzobispo (Jaén) a un conductor de 60 años que llevaba en su vehículo cuatro kilos de marihuana dispuestos para su distribución. A este hombre se le investiga como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, así como de delitos de robo con fuerza y hurto.

La actuación se enmarca en las operaciones y dispositivos que la Guardia Civil está desarrollando en la provincia contra el tráfico de drogas. En el transcurso de la investigación, además de la droga se le intervinieron 1.900 euros en metálico, presuntamente procedentes de la actividad delictiva.

Asimismo, fruto de las gestiones de investigación practicadas, se ha podido determinar la presunta implicación del investigado en un delito de robo con fuerza en una vivienda y en un delito de hurto en un establecimiento comercial, ambos perpetrados en la localidad de Villacarrillo (Jaén).

Los agentes lograron recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que han sido entregados a sus legítimos propietarios. Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.