Investigan el hallazgo de los cadáveres de dos hombres en zonas de campo de Córdoba y Lucena

Archivo - Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene abierta sendas investigaciones por el hallazgo de los cadáveres de dos hombres el pasado viernes y este domingo en zonas de campo de la barriada periférica de Santa María de Trassierra, en la capital cordobesa, en el primero de los casos, y en el municipio de Lucena, en el segundo. Ambos cuerpos están pendientes de identificar.

Según han informado fuentes de la investigación y ha adelantado la prensa provincial, el primer hallazgo tuvo lugar en la tarde del viernes, cuando alertaron de que habían encontrado a un hombre fallecido en las inmediaciones de la citada barriada de Córdoba, en un paraje cerca de una carretera.

Mientras tanto, el segundo caso se ha producido a primera hora de la tarde de este domingo en la localidad lucentina, en una zona de olivar, en el entorno de Las Peñuelas. En ambos casos, los agentes de la Benemérita investigan las circunstancias y están a la espera de la identificación de los cuerpos y los informes forenses.

Cabe destacar respecto a Lucena que desde principios de marzo permanece desaparecido un varón de unos 34 años de edad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantiene activo el dispositivo de búsqueda para tratar de hallar pistas sobre su paradero.