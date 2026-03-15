El alcalde de Berja (Almería) confirma el hallazgo del cadáver del vecino desaparecido desde hace 35 días

Archivo - Imagen de archivo del Ayuntamiento de Berja (Almería). - AYUNTAMIENTO DE BERJA - Archivo

BERJA (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida de un varón ha sido hallado este pasado sábado en la localidad de Berja (Almería), cuya descripción correspondería a la identidad del vecino de 59 años desaparecido desde el pasado 7 de febrero, según ha confirmado el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, a Europa Press.

El hallazgo del cadáver, según ha detallado el primer edil, se produjo en la mañana del sábado sobre las 9,00 horas, momento en el que un vecino del municipio encontró el cuerpo de forma accidental mientras paseaba en las inmediaciones de una pista de motocross, una zona de montaña situada junto a la carretera de Castala.

Por su parte, la Guardia Civil ha apuntado en declaraciones a esta agencia la confirmación oficial de la localización de un cuerpo que coincide con la descripción del desaparecido de Berja. No obstante, ha aseverado que aún permanecen a la espera de obtener los datos de la identificación plena a través de huella genética.

Asimismo, el alcalde de Berja ha comunicado que el Ayuntamiento aún está a la espera de la reacción de la familia y de la celebración del entierro para poder concretar día de luto oficial. "Estamos un poquito expectantes porque son muchos días de búsqueda, mucho sufrimiento y entonces no nos queremos tampoco precipitar a los acontecimientos, estamos en contacto de hecho con la familia y ya informaremos sobre si se va a declarar el luto", ha detallado.

Cabe recordar que tras confirmarse su desaparición, el Consistorio de la localidad ha organizado batidas de búsqueda para encontrar al desaparecido, el cual fue visto por última vez el pasado 7 de febrero, cuando vestía un patalón largo vaquero o tejano azul oscuro y una camisa a cuadros de manga larga con un chaleco acolchado, un varón de 1,80 metros de estatura y de unos 60 kilos.