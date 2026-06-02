IU lamenta que "los intereses de Andalucía están atrapados por la estrategia del PP" tras rechazo a reunión con Hacienda

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y diputado en el Congreso, Toni Valero, en una rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha criticado este martes la decisión del Gobierno andaluz en funciones de no acudir a una reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.

"De nuevo los intereses de Andalucía están atrapados en la estrategia de confrontación permanente del Partido Popular contra el Gobierno de coalición", ha señalado Valero en un audio remitido por la formación.

En esta línea, el coordinador de IU ha lamentado que Moreno "se levante de la mesa antes de hablar". "Se piensa que con eso debilita al Gobierno de coalición, pero a quien hace daño es Andalucía", ha asegurado.

Asimismo, Valero ha vuelto a recriminar el rechazo de la Junta en funciones a la quita de deuda propuesta por el Gobierno central, una decisión que calificado como "un capricho". "Es una vergüenza que mientras tenemos listas de espera eternas en la sanidad pública, infrafinanciación de las universidades y miles de personas dependientes esperando una ayuda que les corresponde", ha explicado.

"Andalucía necesita acuerdos y financiación suficiente para los servicios públicos, pero Moreno antepone sus intereses partidistas a encontrar soluciones", ha concluido.

La consejera andaluza en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha señalado que el actual Ejecutivo andaluz en funciones no acudirá a ninguna reunión bilateral tanto por una "cuestión de fondo, ya que el sistema que propone el Gobierno perpetúa el agravio de financiación a Andalucía", como "de forma", puesto que el futuro del dinero de los andaluces "se defiende en la mesa donde están todas las comunidades, no en reuniones bilaterales".

"No vamos a participar en este juego de distracción y menos aún estando el Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones", según ha añadido.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha criticado este martes el rechazo que han mostrado algunas comunidades autónomas sospechando que se trata de una orden de la dirección nacional de los 'populares'.

En este contexto, el ministro ha reprochado al PP que directamente no quiera hablar del modelo de financiación autonómica, apostillando que se le ocurren "tres cosas" para que los 'populares' rechacen de plano negociar el nuevo sistema de financiación.

"La primera es que no tienen modelo, la segunda es que no priorizan los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido y en tercer lugar es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor, es que iguales son las tres juntas", ha añadido el ministro España.