La JEC permite a Correos recurrir a mensajería privada para enviar documentación electoral a andaluces del exterior

Archivo - Un trabajador de Correos lleva los votos realizados por correo a la mesa electoral. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado este jueves a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos a recurrir a mensajería privada para enviar documentación electoral a ciudadanos en determinados países en el exterior para las elecciones al Parlamento andaluz convocadas para el próximo 17 de mayo.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, el uso de la mensajería privada se permite en "aquellas situaciones que pudieran suscitarse, poniendo en riesgo la recepción de la documentación electoral en plazo, según resulte más ventajoso tanto en calidad como en precio".

En este sentido, la JEC pide a Correos que detalle los supuestos en los que "específicamente y de forma excepcional" se hará uso del servicio privado o premium.

La entidad fundamente la decisión en base al Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2025, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2026.

En su solicitud, Correos ha indicado que, al igual que en elecciones anteriores, se estará en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores por "si fuera sabedor de algún país cuyas circunstancias aconsejen emplear un canal alternativo al certificado postal tradicional para la remisión de la documentación electoral".

Concretamente sobre los comicios andaluces, la Sociedad Estatal ha asegurado que está previsto el usos del certificado habitual a través de los operadores postales de la Unión Postal Universal, "considerando que en las circunstancias actuales el empleo de canales alternativos no incrementaría ni facilitaría la entrega de dichos envíos a sus destinatarios".

En esta línea, han indicado que "pueden producirse situaciones que hicieran aconsejable el uso de un servicio premium alternativo". Al respeto detalla, la existencia de destinos "requeridos por el Ministerio de Asuntos Exteriores (en el caso de que finalmente se produzca), siempre que tenga cobertura la red alternativa en dicho país".

También se recogen posibles "envíos con dirección completa y correcta de entrega que hayan tenido algún tipo de incidencia operativa" como puede ser "deterioro en los procesos de transporte o distribución, reenvío a solicitud del destinatario, reimpresiones derivadas de eventualidades en el envío remitido inicialmente como pudiera ser que se hubiesen recibido sobres sin contenido"

Asimismo, se reconocen aquellos envíos de residentes ausentes o temporalmente ausentes "que sean depositados en Correos posteriormente a los plazos establecidos inicialmente, y que por ello requieren una premura aún mayor en su gestión". También se ponen "casos no recogidos pero que por su singularidad sea aconsejable el uso de un servicio urgente".

Para las anteriores elecciones autonómicas andaluzas, celebras en 2022, Correos remitió a las JEC una lista con 78 estados para recurrir con ellos a la mensajería privada, entre ellos se encontraban India, Sudáfrica, Ecuador o Australia.

De este Acuerdo se dará traslado a la Dirección General de Política Interior, a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y a la Junta Electoral de Andalucía, para su conocimiento y traslado a las Juntas Electorales Provinciales y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.



