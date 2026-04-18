A juicio un ladrón reincidente por robo con fuerza en un bazar en La Rábita, en Albuñol (Granada)

Archivo - Sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha solicitado dos años menos un día de prisión para el acusado de un robo con fuerza en un bazar de la localidad de La Rábita, en el municipio granadino de Albuñol.

Así se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso a Europa Press, en el que también se precisa que el presunto autor de los hechos es un delicuente reincidente.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de septiembre de 2023 cuando, en torno a las cuatro de la madrugada, el acusado presuntamente violentó con una palanca la cristalera de alumninio de cierre del local "actuando con ánimo de ílicito beneficio".

El escrito recoge que una vez dentro del bazar violentó la caja registradora, la impresora, la centralita de alarma y cuatro puertas interiores al acceder y luego tratar de huir del lugar, si bien fue sorprendido por el propietario del establecimiento mientras portaba la caja registradora.

El juez señala que el perjudicado ha renunciado a ser indemnizado, que los hechos constituyen un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de horario de apertura en grado de tentativa, y que en el acusado concurre la circunstancia agravante de reincidencia.

Por lo expuesto, el fiscal considera que se le debe imponer al presunto autor de los hechos la pena de dos años menos un día de prisión. El juicio está señalado para el próximo 27 de abril en la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada.