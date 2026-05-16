A juicio tres implicados en una reyerta a tiros en Alhendín (Granada) en la que uno perdió varios dedos

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada juzgará a finales de mayo a tres hombres implicados en una reyerta en una cuadra de Alhendín en la que acabaron a tiros y donde uno de ellos perdió varios dedos de la mano.

Dos de los acusados, que son hermanos, habían quedado con el otro encausado en una finca ecuestre de su propiedad para cerrar los flecos de un trato previo sobre la venta de unos caballos.

En el curso de la reunión, que el fiscal fija el 15 de agosto de 2013, se inició una acalorada discusión en la que los dos hermanos y el otro implicado acabaron amenazándose de muerte.

En ese momento, el dueño de la cuadra presuntamente cogió de su vehículo una escopeta de cañones superpuestos que habían sido recortados en su longitud original y cuyo número de serie había sido borrado.

A renglón seguido, y a pesar de no tener licencia para este tipo de armas, supuestamente efectuó dos disparos hacia el lugar donde estaban los dos hermanos con intención de amedrentarlos, impactando los proyectiles en un portón cercano.

Uno de los hermanos se parapetó en el interior de la cuadra, detrás de la puerta donde llegaron los disparos, desde la que asomó el cañón de su rifle. Ahí comenzó un forcejeo en el transcurso del cual el otro acusado agarró el cañón de la escopeta con la mano para intentar arrebatársela.

El arma se disparó, según el fiscal accidentalmente, cuando su propietario tiró de ella para evitar que se la arrebatara el otro. El proyectil amputó la mayor parte de los dedos de la mano al dueño de la cuadra.

Los dos hermanos aprovecharon presuntamente que estaba en el suelo dolorido para propinarle puñetazos y patadas, así como diversos golpes con la parte trasera de la escopeta.

El hombre al que se le disparó la escopeta se enfrenta a una petición fiscal de dos años y siete meses de prisión acusado de un delito de lesiones cometidas por imprudencia grave utilizando arma de fuego.

También está acusado de un delito leve de lesiones por el que la Fiscalía solicita que se le condene al pago de una multa de 480 euros, según consta en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

Para el propietario de la finca ecuestre que perdió varios dedos el fiscal pide una pena de tres años y tres meses de cárcel por delitos de tenencia ilícita de armas y de amenazas graves.

El otro hermano solo está acusado de un delito leve de lesiones por presuntamente participar en la paliza al dueño de la finca y la Fiscalía pide que sea condenado a una multa de 480 euros. El juicio está señalado el 19 y 20 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia.