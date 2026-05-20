La Junta incide tras la imputación de Zapatero en afear a Montero que "lo paseó" en campaña y dijo que "era su talismán"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, atiende a los medios. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha incidido este miércoles en pedir "explicaciones" a la secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, tras la "imputación por corrupción" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que "ha paseado" por Andalucía durante la reciente campaña electoral de los comicios autonómicos del 17 de mayo, y del que "llegó a decir que era su talismán".

Así lo ha señalado la consejera portavoz en una atención a medios al asistir al acto de inauguración oficial de Aerospace & Defense Meetings (ADM) Sevilla 2026, y al hilo de la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio en el marco del denominado caso 'Plus Ultra', como presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente" la aerolínea Plus Ultra.

Carolina España ha subrayado que la "imputación por corrupción" del que fuera también secretario general del PSOE durante una docena de años es algo "insólito" en este país, ya que "es la primera vez que ocurre" con un expresidente del Gobierno de España.

Dicho esto, ha puesto de relieve que la candidata socialista a la Junta de Andalucía en las elecciones de este pasado domingo, María Jesús Montero, "ha paseado estos días en la campaña" a Zapatero, e "incluso llegó a decir que era su talismán".

"La verdad es que es una vergüenza nacional", y "este país no puede seguir ni un día más gobernado por la corrupción", ha añadido la portavoz del Gobierno andaluz en funciones, para quien María Jesús Montero "tendrá que dar muchas explicaciones sobre la imputación de Zapatero".

Además, Carolina España ha lamentado y ha considerado que "da vergüenza que los socialistas estén permanentemente yendo contra los jueces, contra la justicia", al hilo de casos como el que afecta al expresidente Zapatero, y al respecto ha advertido de que "cuando uno ataca al poder judicial, está atacando la separación de poderes" y la "democracia".

"Y eso es un tema muy serio que no debemos de permitir. Nuestra democracia tiene que estar por encima de todo, y hay que respetar a los jueces, a la justicia, y la separación de poderes", ha añadido la consejera portavoz para finalizar.