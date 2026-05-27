La Junta pide a Sánchez adelantar elecciones y a Montero "dar la cara por todo lo que ocurre en torno a Ferraz y SEPI"

La portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, atiende a los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha pedido al presidente del ejecutivo central, Pedro Sánchez, un adelanto electoral a raíz de los últimos casos de corrupción vinculados al PSOE. Asimismo, ha puesto el foco en la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a la que ha pedido explicaciones por su etapa como como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

"Estamos viviendo momentos donde se está haciendo insostenible, ingobernable el país. Entendemos que el Gobierno debe darle la palabra a los ciudadanos. Los españoles no se merecen este Gobierno ni el bochorno que estamos sufriendo", ha señalado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En esta línea, se ha referido a los registros de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez'.

"No podemos levantarnos cada día a golpes de escándalos, porque el clima cada vez se hace más irrespirable y esto solo puede ir a peor", ha reafirmado.

España ha insistido en la idea de pedir explicaciones a Montero, por su papel en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante su etapa como ministra de Hacienda.

"Era la mujer más poderosa de la democracia, pero no solo lidera a los socialistas andaluces, sino que es la número dos de Ferraz y hasta hace poco ha sido la presidenta de la SEPI. Por lo tanto entendemos que debe dar la cara ante los ciudadanos", ha señalado.

Una petición de explicaciones que ha hecho extensible al resto del ejecutivo "antes que los ciudadanos puedan expresarse en las urnas".