Un laudo arbitral da la razón a CCOO y dice que no hay motivo para hacer elecciones sindicales en Hitachi Energy Córdoba

Factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha anunciado este martes que, "justo el mismo día en que UGT constituía la mesa electoral del colegio de oficinas de Hitachi Energy, un árbitro ha emitido un laudo que viene a reiterar la ilegalidad de las elecciones promovidas por UGT, después de que la Delegación de Empleo de la Junta en Córdoba rechazara registrar el acta de revocación de los miembros del comité de empresa, en representación del colegio de oficinas, rechazo a pesar del cual UGT insistió en convocar unas elecciones para renovar a los representantes de dicho colegio".

Según ha recordado CCOO en una nota, este sindicato solicitó "la nulidad del preaviso de UGT, a la que se adhiere también USO, sobre la base de que no existe causa para convocar elecciones parciales, pues no consta vacante alguna en el órgano de presentación existente, dado que en medio de la negociación del convenio colectivo no puede revocarse a las personas representantes sindicales, lo que motivó el rechazo de la Delegación de Empleo a registrar la revocación".

Así, en la comparecencia ante el árbitro, CCOO aportó el certificado actualizado de la Oficina Pública de Registros (OP) sobre la situación de los representantes en el órgano unitario y donde se hace constar que "todos los miembros del comité de empresa están con mandato vigente y que no consta ninguna revocación".

A este respecto, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha afirmado, tras conocer el laudo arbitral, que "la resolución del árbitro viene a corroborar lo que venimos defendiendo, que los miembros del comité no pueden ser revocados porque estamos en plena negociación del convenio" y por eso, "pedimos a UGT que haga un ejercicio de responsabilidad y acate las resoluciones de la autoridad laboral y del arbitraje", pidiendo CCOO también a la empresa "que se mantenga al margen de cuestiones que solo competen a la representación sindical, acatando que el actual comité de empresa sigue vigente y con todas sus funciones intactas".