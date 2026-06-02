La llegada de turistas internacionales a Andalucía asciende un 6,93% en abril con 1.703 millones de gasto

Archivo - Turistas pasean por el Real de la Feria ataviados con gorros para protegerse del Sol en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió 1.495.335 turistas internacionales durante el mes de abril, lo que supone una subida del 6,93% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.875,34 millones, un 8,28% más.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de abril en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 191 euros en abril, un 10,77% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 6,57 días en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.254 euros, un 1,26% más que en abril del año anterior.

En lo que va de año hasta marzo, 4.167.980 turistas han visitado Andalucía (6,28%) y han dejado un gasto en la región de 5.746,36 millones de euros (7,48%).

Por comunidades, Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en abril, con el 20,8% del total. Le siguieron Andalucía (16,5%) e Islas Baleares (15,2%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, España recibió casi 26,6 millones de turistas internacionales durante los cuatro primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 3,4% respecto al mismo periodo de 2025.

Según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este flujo de visitantes gastó entre enero y abril 36.703 millones de euros, lo que supone un avance del 6,7% sobre el mismo periodo de 2025.

"Estos datos de abril confirman un primer cuatrimestre en el que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas", ha destacado el Ministerio de Industria y Turismo.

Los principales países emisores en los cuatro primeros meses del año fueron Reino Unido (con cerca de 4,9 millones de visitantes y un aumento del 2,5%), Francia (con más de 3,3 millones y una bajada del 1,8%) y Alemania (con cerca de 3,3 millones, un 2,8% menos).

También Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado entre enero y abril, con un 15,1% del total. Le siguieron Alemania (12,2%) y Francia (7,6%).

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las comunidades que más turistas recibieron fueron Canarias (5,7 millones y un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025), Cataluña (5,4 millones y un incremento del 0,8%) y Andalucía (4,2 millones, un 6,3% más).

En el primer cuatrimestre del año, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias (con el 23,8% del total), Cataluña (17,7%) y Comunidad de Madrid (16,3%).

9,1 MILLONES DE TURISTAS EN ABRIL

Solo en el mes de abril, España atrajo 9,1 millones de turistas internacionales, un 5,2% más que en el mismo mes de 2025.

El gasto total de los turistas internacionales en el cuarto mes del año 2026 ascendió a 11.686 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al mismo mes de 2025.

El gasto medio por turista fue de 1.291 euros, con un incremento anual del 2,1%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 1,4%, hasta los 189 euros.