La lluvia suspende el paseíllo de cofradías en Andújar (Jaén) con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza

Imagen del último convite de banderas en la Plaza de España/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

JAÉN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza ha informado que debido a la lluvia, la presentación de las cofradías filiales en la ciudad de Andújar (Jaén) se realizará a las 19,00 horas en la Iglesia de San Miguel Arcángel, a los pies de la imagen vicaria de Nuestra Señora de la Cabeza. Además, se suspende el tradicional paseíllo.

Este sábado se desarrolla la jornada clave de la peregrinación al Santuario. A primera hora, a las 9,00 horas, tiene lugar la Misa de Romeros en la iglesia de San Miguel, tras la cual se inicia el desfile y la salida de la Cofradía Matriz en caballería hacia el Cerro del Cabezo, en torno a las 9,50 horas.

A lo largo de la mañana, carretas, peñas marianas y asociaciones realizan igualmente el camino, configurando una de las imágenes más representativas de la romería. Todos los participantes confluirán en el paraje de Lugar Nuevo en torno al mediodía, punto habitual de encuentro junto al río Jándula donde se realiza el descanso y almuerzo antes de retomar la subida hacia el Santuario.

Durante la tarde, la Cofradía Matriz alcanza este enclave y continúa posteriormente su camino hasta el poblado del Santuario, mientras que desde las 11,00 hasta las 22,30 horas se desarrollan las presentaciones de las cofradías filiales ante la Virgen, culminando con la llegada de la Cofradía Matriz en la noche del sábado.

El domingo 26 de abril, día grande de la romería, se celebran los actos centrales en el Santuario. A las 10,00 horas tiene lugar la solemne eucaristía, seguida de la procesión de la Virgen de la Cabeza a partir de las 11,30 horas por el entorno del Cerro del Cabezo, en la que participan todas las cofradías en riguroso orden de antigüedad.

PARTICIPACIÓN ECUESTRE

Este año se prevé una destacada participación caballista en el camino hacia el Santuario. En concreto, se estima la presencia de alrededor de más de 500 jinetes y amazonas, una cifra que supera la registrada en ediciones anteriores y que pone de manifiesto, según se ha indicado desde el Ayuntamiento, el auge de la participación ecuestre en la romería.

Del mismo modo, se constata un importante incremento de mujeres en jamuga --la montura tradicional de Andújar--, cuya participación es cercana al centenar.

En cuanto a las carretas, elemento esencial de esta celebración, serán un total de 182 las que, como marca la tradición, realicen el recorrido completo hasta el Santuario, contribuyendo a configurar una de las estampas más características y singulares de la Romería de la Virgen de la Cabeza. En total, la caballería que participará en el camino al cerro rondará los 600 ejemplares.