Maíllo cree que Moreno "va a intentar evitar" un gobierno con Vox pero asegura que "será Génova quien decida"

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "va a intentar evitar" un gobierno de coalición con Vox pero se ha mostrado convencido a que "habrá un pacto" entre ambos partidos en línea con otras comunidades autónomas.

"Me parece que Moreno es sincero cuando dice que no quiere meter a Vox en su gobierno, porque le revienta su proyecto estratégico, pero aquí al final Génova va a decidir lo que tiene que hacer en función de una estrategia para construir un frente de ambos ante las elecciones generales", ha afirmado en una entrevista en el programa 'Acento Andaluz' de 7 Televisión.

En esta línea, Maíllo ha asegurado que PP y Vox también llegarán a un acuerdo para conformar la mesa del Parlamento andaluz el próximo 11 de junio. Una cámara andaluza en la que el diputado electo ha confirmado que estará, compaginando su labor como responsable nacional del partido.

Sobre el resultado de la coalición en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que mantuvieron sus cinco parlamentarios, el coordinador general no se ha mostrado satisfecho pero ha puesto en valor el mantenimiento del grupo parlamentario para "hacer una oposición firme y dura" contra Moreno.

Asimismo, ha asegurado que "habría presentado" su dimisión al frente del espacio político "si hubiesen empeorado" los resultados electorales.

"La gente nos pide que hagamos un trabajo y que estemos en lo que estemos, que tengamos un grupo parlamentario cohesionado, muy trabajado con alianzas sociales, con unos puntos de lucha y de disputa en el debate político muy permanente y muy constante, y yo creo que estamos en muy buenas condiciones para hacerlo", ha subrayado.

Sobre las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, Maíllo ha puesto en valor el arraigo territorial de su formación en municipios de toda Andalucía y ha abogado por "construir frentes amplios municipalistas" en las grandes ciudades frente al PP y Vox.

"La amenaza autoritaria también está en el mundo municipal y nosotros tenemos que responder a eso", ha reafirmado.

Maíllo asistirá este domingo a la reunión de la coordinadora andaluza de IU para analizar los resultados electorales del partido que cuenta con cuatro de los cinco diputados de la coalición en el Parlamento.