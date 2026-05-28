Marlaska respalda a las fuerzas de seguridad y a la directora de la Guardia Civil ante la investigación en torno al PSOE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios en Granada. - ALEX CÁMARA/EUROPA PRESS

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado este jueves públicamente el respaldo del departamento que dirige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como ha defendido a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras la investigación que este pasado miércoles llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado a requerir información al PSOE en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.

En una atención a medios en Granada, y a preguntas de los periodistas sobre esta investigación que afecta, entre otros, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del partido, Ana María Fuentes, Fernando Grande-Marlaska ha querido diferenciar el papel del Ministerio del Interior que dirige respecto al que tenía en anteriores etapas de gobiernos del PP, coincidiendo además con el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Nacional en torno al 'caso Kitchen', que mantiene como encausados al exministro del ramo con el PP Jorge Fernández Díaz.

"A diferencia de otros gobiernos, de otros ministerios del Interior, este Ministerio del Interior, este Gobierno de España, lo que hace es trabajar en parámetros de legalidad, respaldando en todo momento el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no utilizando nunca" a éstas, "sino dándoles todos los medios necesarios para garantizar lo que son", es decir, "profesionales neutrales" y "una pieza fundamental" de las "sociedades democráticas", ha remarcado Marlaska.

En esa línea, ha sostenido que "hay una diferencia absolutamente sustancial entre este Ministerio de Interior, este Gobierno y otros gobiernos, los del Partido Popular, en cuanto a la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y ha remarcado que "en modo alguno" recurre a su "utilización o instrumentalización".

A la pregunta de si "sigue manteniendo que la directora de la Guardia Civil no tuvo ninguna reunión con Leire Díez", la exmilitante socialista imputada también en esta investigación, el ministro ha respondido que "la directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona", ni "Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo".

"La directora de la Guardia Civil es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento al trabajo de la Guardia Civil, y vinculada exclusivamente a dotar a la Guardia Civil de los medios necesarios y precisos para que haga su trabajo con la tranquilidad necesaria, y en los términos de neutralidad", ha añadido Marlaska antes de agregar que "en esos parámetros es en los que se ha ocupado y se ocupa la directora de la Guardia Civil en todo momento, a diferencia de otros momentos históricos y de otros gobiernos como los del PP", ha remachado.

Finalmente, a preguntas también de los periodistas, el ministro ha querido "transmitir a la sociedad" un mensaje de "confianza en el conjunto de las instituciones y de los poderes" del Estado, tanto el judicial como el ejecutivo y el legislativo", y ha defendido que se cuenta con "todos los elementos de control de cada uno" de ellos para que "ninguno de ellos actúe en parámetros que no le corresponden".

"Seamos pacientes, (estemos) tranquilos, porque los instrumentos de control para todos los poderes del Estado funcionan, y ya se verá si hay algo que haya ocurrido que no debió de ocurrir en cualquiera de los poderes del Estado", ha añadido Marlaska antes de concluir proclamando que "estamos en una democracia fuerte y solvente, donde todos estamos sujetos y sometidos al control que corresponde en la sociedad democrática", ha finalizado.