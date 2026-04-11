Montero plantea "una intervención que rescate al sistema público" sanitario y eliminar las listas de espera

Imagen de la presentación del proyecto para Sanidad de la candidata socialista, María Jesús Montero de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. En Cádiz, a 11 de abril de 2026. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha explicado este sábado que lo primero que se plantea "como presidenta de la Junta, cuando llegue a San Telmo, es hacer una intervención que rescate al sistema público" y, en concreto, aprobar "un plan de rescate con una idea muy clara: salvar al sistema sanitario para volver a ponerlo en pie".

Ha explicado que es un plan "con memoria económica, con calendario de ejecución, con presupuesto finalista, con evaluación e indicadores que nos puedan mostrar si andamos por el camino correcto". Al respecto, ha adelantado que la primera medida a adoptar será la eliminación de las listas de espera".

"No es posible continuar en esta situación", ha dicho y se ha comprometido "a que en un plazo máximo de seis meses eliminemos las demoras de atención primaria, garanticemos por ley que los ciudadanos serán atendidos por los profesionales médicos y enfermeras de atención primaria en un plazo máximo de 48 horas". "Lo hicimos y lo volveremos a hacer porque sabemos cómo esto se hace", ha abundado.

De igual modo, se ha comprometido a garantizar, en esa misma ley, "un plazo máximo de 30 días para las pruebas diagnósticas, 60 días para la consulta con los médicos especialistas hospitalarios, y para intervenciones quirúrgicas 120 días para las patologías más frecuentes y 180 días para las más complejas". En suma, ha asegurado, "vamos a construir un sistema sanitario que no tenga listas de espera".

Así lo ha señalado Montero, que ha presentado en Cádiz el 'Plan Montero' para la sanidad pública andaluza, donde ha explicado que para ello pondrá en marcha una "inyección extraordinaria de recursos dirigidos a la sanidad pública".

"Cuando desde el Gobierno de España hemos diseñado un nuevo modelo de financianción para las comunidades autónomas, hemos acordado y está pendiente de aprobación ya en el Congreso, que Andalucía reciba 5.700 millones de euros más al año", ha detallado y ha explicado, al respecto que se compromete a que "de ese dinero vamos a inyectar 3.000 millones a la sanidad pública andaluza cada año" y así "elevaremos la inversión del gasto por habitante".

Para Montero, "esta es la inversión que necesitamos para garantizar seguridad clínica, dignidad profesional, la reducción de estas listas de espera y la modernización de nuestro sistema".

Por otro lado, también ha señalado que no se puede continuar con la fuga de profesionales, por lo que ha dicho que "también blindaremos por ley que ningún salario base del Servicio Andaluz de Salud esté por debajo de la media nacional, con convergencia progresiva".

Por otro lado, ha asegurado que "vamos a poner en orden donde ahora mismo hay caos" y ha dicho, en este sentido, que "se acabó el maltrato administrativo al que se someten a los pacientes" y "ordenaremos todas las bolsas de empleo, los procesos de movilidad y todo aquello que permite el desarrollo profesional".

De igual modo, ha incidido en que es "fundamental, disminuir la carga burocrática" y, además, ha anunciado que se van a "blindar las agendas, porque también estableceremos límites máximos de pacientes en atención primaria, con el objetivo de garantizar al menos diez minutos por paciente".

Ello, ha continuado, va a requerir de la incorporación de unos 18.000 profesionales sanitarios "para poder abordar, arreglar esas listas de espera" y tener capacidad de respuesta. Entre otros, "5.000 médicos para aliviar la presión en primaria y especializada, 5.900 enfermeros para garantizar cuidado seguro" y otros profesionales.

MODERNIZACIÓN

Por otro lado, ha incidido en que "tras este rescate iniciamos también una nueva etapa, la de modernizar la sanidad pública, revitalizarla para adaptarla a esas nuevas necesidades y expectativas de los ciudadanos", entre otros, incorporando un plan tecnológico "que permita mantener aquello de lo que nos sentimos orgullosos".

"Queremos que la tecnología y la excelencia profesional vuelvan a ser nuestras señas de identidad y que las personas, pudiéndose o no, pagar un seguro privado opten por la sanidad pública, porque es la garantía", ha apostillado y todo ello poniendo al paciente en el centro.

ALIANZA POR LA SANIDAD PÚBLICA

Así, ha incidido en que su compromiso de "establecer una gran alianza por la sanidad pública", que estaría aprobada antes de un año de vigencia del Consejo de Gobierno en San Telmo, y que sería impulsada en una mesa donde se sienten "sindicatos, mareas blancas, colegios profesionales, técnicos y especialistas, representantes de los pacientes y plataformas ciudadanas, que han sido hasta la fecha el muro de contención de los recortes".

De hecho, ha dicho que será el centro del gobierno: "Mi propuesta es justamente restaurar la Consejería de Salud con competencia exclusiva en materia sanitaria" y elevar el rango de dicha consejería a vicepresidencia del Gobierno.

Otras cuestiones que van a trabajar es, entre otras, la capacidad diagnóstica de alta resolución de atención primaria; potenciar los hospitales de alta resolución; completar la red de centros hospitalarios que en algunos puntos de Andalucía quedaron pendientes de construir e incorporar tecnología; así como limitar los conciertos sanitarios para que no sustituyan la titularidad pública.

"Allí donde exista un hospital concertado, habrá un hospital público plenamente integrado en la red sanitaria andaluza", ha sostenido Montero.

Por otro lado, durante su intervención, Montero ha preguntado "¿Cuánto vale nuestra salud?, la de nuestra familia, la de nuestra pareja, la de nuestras amigos..." y ha señalado que la respuesta es que esto "no tiene precio".

De igual modo, ha reivindicado que "la atención primaria no es solamente la puerta de entrada de los pacientes al sistema, es la garante de los derechos de los pacientes a lo largo de su tránsito por el sistema sanitario" y ha remarcado que "la sanidad pública es el principal contrato de igualdad de las democracias decentes".

Ha defendido que la campaña para el PSOE "tiene un eje central y una prioridad sin discusión, la defensa de los servicios públicos", pero "por encima de todo, la sanidad, la salud, el acompañamiento y los cuidados".

17M, "DEFENDER LA SANIDAD PÚBLICA"

Así, ha dicho que el 17 de mayo "no es un día más, todos y todas tenemos obligación y responsabilidad, defender la Sanidad Pública andaluza, recuperarla y revitalizarla". "Es el día para que Andalucía vuelva a levantarse".

En este punto, ha advertido de que con políticas del PP "la sanidad se encuentra al borde del colapso" y ha asegurado que "el colapso del sistema sanitario andaluz no es un error, es un resultado de las políticas privatizadoras de la Junta de Andalucía". "Ellos no creen en lo público", ha remachado.

"Desde el PSOE vamos a defender la salud y sanidad pública y la sanidad con uñas y dientes" por "responsabilidad, por convicción y por andalusismo".

Además, ha añadido que "no vamos a permitir que conviertan la salud en un privilegio". Por ello, ha incidido en que, ahora hay "un gran reto por delante" y "si este 17 de mayo la gente progresista de Andalucía se moviliza, la sanidad pública andaluza se va a poder recuperar".

Por último, Montero ha dicho que el PSOE tiene claro lo que tiene que hacer y "no partimos de cero, partimos de la experiencia". "Esto no es irreversible si llegamos ya". "Esta es nuestra propuesta para la mayoría social, un proyecto para Andalucía, una invitación a reconstruir la confianza de la ciudadanía con lo público, un referéndum sobre la sanidad pública", ha concluido.

