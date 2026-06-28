Montero celebra las "conquistas alcanzadas" en el Orgullo: "Nada volverá a empujar a las personas Lgtbi al silencio"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha celebrado este domingo 28 las "conquistas alcanzadas" del colectivo Lgtbi motivo del día del Orgullo y ha asegurado que "nada ni nadie volverá a empujar a las personas Lgtbi al silencio".

Según ha precisado a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), el Orgullo es una jornada para "reivindicar los derechos logrados" y de "seguir luchando frente al odio y la discriminación".

"Nada ni nadie volverá a empujar a las personas LGTBI al silencio. No lo vamos a permitir. Más Orgullo, menos odio", ha finalizado la secretaria general del PSOE-A.