Montero critica las "cero respuestas" de Moreno tras cumplir nueve meses desde que iniciara la crisis de los cribados

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - PSOE-A

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este domingo 28 las "cero respuestas" del Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, en la fecha en la que se cumplen nueve meses desde que se destaparon los fallos en los cribados de cáncer de mama.

Según ha emitido la secretaria general del PSOE-A en su cuenta oficial de X (antes Twitter), no van a "soltar de la mano" a las "mujeres valientes" de Amama Sevilla, que han sido "víctimas de una persecución".

En relación, Montero ha asegurado que van a seguir apoyando "a todas las mujeres afectadas y a sus familias" hasta que "haya respuestas, responsabilidades y garantías de que algo así no vuelva a ocurrir".