Montero minimiza whatsapps con Ábalos sobre Plus Ultra porque "no se dice nada" y reivindica el fondo para empresas

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, este martes en Sevilla durante su intervención en el desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y su cabeza de cartel en las elecciones autonómicas de 17 de mayo, María Jesús Montero, ha minimizado la transcedencia del intercambio de whatsapps de ella y otros exla también exvicepresidenta Nadia Calviño con el entonces ministro José Luis Ábalos, publicados por el diario El Mundo, sobre las ayudas a determinadas empresas en crisis, como en el caso de la compañía áerea Plus Ultra, al argumentar que en ellos "no se dice absolutamente nada que no sea justamente la necesidad de estudiar todo de forma adecuada".

Montero se ha pronunciado así en el turno de preguntas tras su intervención en un desayuno informativo organizado por 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'.

La exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda ha sostenido sobre el contenido de esos mensajes teléfonicos entre exintegrantes del Gobierno que en ellos "no ha visto nada de lo que se dice en los titulares", antes de considerar que la publicación de estos mensajes son un símbolo de "la política del siglo XXI de bulos y mentiras".

Tras insistir en que "tengo poco que decir" sobre ese intercambio de pareceres sobre las ayudas a empresas, Montero ha reivindicado la contribución del Fondo de Ayuda a las Empresas Solventes al argumentar en este sentido que "salvó en este país a 30 empresas con 60.000 empleos", puestos de trabajo que ha localizado "en esta comunidad autónoma".

La líder de los socialistas andaluces ha enmarcado esta iniciativa de apoyo público a empresas en crisis a una práctica "que hicieron el resto de países", ya que durante la pandemia de coronavirus "todas las aerolíneas se rescataron por parte de todos los países".

Ha especificado que en el caso del expediente de ayuda a Plus Ultra "ha tenido todos los informes favorables" de órganos de fiscalización como la Intervención General del Estado, o el Tribunal de Cuentas, además de "la propia Comisión Europea".

"No hay nada más que decir, más allá de que algunos intenten aparentar una realidad que no se corresponde con la verdad", ha remachado su respuesta sobre esos mensajes telefónicos publicados.