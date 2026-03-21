Montero pide cautela y diálogo ante la amenaza de Trump de retirar las bases andaluzas de Rota y Morón

Archivo - La vicepresidenta primero del Gobierno de España, María Jesús Montero, atiende a los medios en una foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primero del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado este sábado a la prudencia y la cautela a raíz de unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que respalda que el ejército norteamericano abandone las bases militares de Rota y Morón, y del resto de países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, como consecuencia de la guerra con Irán.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios, en un audio remitido por la Delegación del Gobierno, tras una visita en Dos Hermanas (Sevilla) a los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos. "Creo que tenemos que ser muy prudentes y cautos a la hora de valorar y de interpretar cualquier declaración porque un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria", ha respondido Montero cuestionada al respecto.

"Todos los temas que tienen que ver con las relaciones entre los países se articula a través de la diplomacia, del diálogo y, en este momento, quiero mandar un mensaje de absoluta tranquilidad", ha añadido la vicepresidenta, al tiempo que ha remarcado que lo que está planteando el Ejecutivo es "de sentido común, y creo que todo el mundo lo comparte: tiene que ver con que denunciamos que se esté produciendo una guerra ilegal".

Montero ha insistido en la idea de que este conflicto bélico tiene un "trasfondo político muy profundo y muy preocupante", ya que "está protagonizado por la primera potencia del mundo" y, además, con relaciones en Oriente "muy complicadas". Asimismo, ha puesto el foco en la relación de España, "mediada por la Unión Europea en todo lo que es su vertiente comercial".

"Nosotros vamos a preservar que el territorio español esté garantizado en su seguridad. Y esto significa que sus bases militares --entre ellas, la base aérea de Morón (Sevilla) y la naval en Rota (Cádiz)-- se tienen que utilizar conforme al convenio", ha subrayado de nuevo Montero, como ya hiciera días atrás.

Por último, la vicepresidenta del Gobierno ha recalcado que "no se autorizará, como también han dicho otros Estados miembros, ningún tipo de utilización de las bases para una guerra ilegal, cuestión que todos los ciudadanos comparten, sobre todo los de Rota y los de Morón, así que su seguridad está garantizada".