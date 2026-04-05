Montero recrimina a Moreno su "maltrato reiterado" hacia las mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama

La ministra de Hacienda y candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero (i), y la presidenta de Amama, Ángela Claverol (d), durante la entrega de los premios Clara Campoamor. A 7 de marzo de 2026 en San Fernando, Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha condenado este domingo el "inhumano maltrato" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado a las mujeres afectadas por el fallo en el cribado del cáncer de mama en la comunidad andaluza.

"Es inhumano el maltrato reiterado que las víctimas del fallo en el cribado de cáncer están recibiendo de Moreno", ha aseverado Montero a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press.

Asimismo, la dirigente socialista andaluza ha criticado el "silencio administrativo" por parte de la Junta seis meses después desde que se destapara la negligencia y desde que se pusiera la primera reclamación patrimonial, lo que, a su juicio, "empuja a estas mujeres a un calvario judicial".

De este modo, la candidata socialista a la presidencia del Gobierno andaluz ha trasladado todo su apoyo a Anabel, una de las mujeres afectadas, y a la Asociación Amama. "¡Ya está bien!", ha concluido.