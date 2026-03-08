Montero reivindica la importancia del feminismo en la sociedad con motivo del 8M: "Es más necesario que nunca"

La ministra de Hacienda y candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, durante la entrega de los premios Clara Campoamor. A 7 de marzo de 2026 en San Fernando, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) - La secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este domingo un mensaje de reivindicación por el Día de la Mujer, 8M, donde ha señalado que en este día "millones de mujeres saldrán a la calle para recordar que el feminismo es más necesario que nunca".

Así lo ha expresado Montero a través de un post en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, donde ha advertido que "aún queda mucho camino por recorrer y derechos que conquistar".

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha lanzado un mensaje en contra de la guerra: "Hoy las mujeres diremos al mundo alto y claro: ¡No a la guerra!", ha concluido.